Midlands Mugshots September 4

DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
2/19
DREHER, VANDEREK
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
HOLD FOR LCSD
3/19
DUNCAN, JAMES ARTHUR
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE
4/19
GUY, DON MCKITTRICK
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED
5/19
HUME, JOLISA DENISE
DOMESTIC / CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCEOF
6/19
JACKSON, JAVONTE JAMAR
TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01)
7/19
LARGE, PAULA DENISE
CHILDREN/ CRUELTY TO CHILDREN (TORTURE, DEPRIVATION)
8/19
LUCERO, JOSE PORRAS
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
9/19
MACK, DEMASCEO ARMAND
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 15 BUT LESS THAN 25 MPH OVER T
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
12/19
PAGE, WILLIAM FINDLEY
LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE $10,000 OR MORE
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
13/19
PARKER, GORDON
CITY OF COLUMBIA
14/19
MCDERMOTT, TYLER WAYNE
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
15/19
MICKLE, WILLIE EDWARD II
DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE
SPEEDING 16 - 24 MPH OVER THE SPEED LIMIT
USE LICENSE PLATES OTHER THAN VEHICLE ISSUED
DISTRIBUTION OF MARIJUANA
16/19
SMITH, SPENCER M
TRAFFIC / OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE DUE TO DELINQUENCY
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
17/19
VASQUZ RODREGUEZ, FRANKLIN JONATHAN
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
18/19
VELA, EFREN FLORES
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE