Midlands Mugshots September 5

GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
BURGLARY / BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985)
ESCAPE / ESCAPE, ATTEMPTED ESCAPE OR POSSESS TOOLS TO ESCAPE
3/29
BOYD, TORY TYRELL
DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
RESISTING ARREST
4/29
BRIDGES, DAKOTA ASHTON
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
5/29
BRYANT, JOHNATHAN MACKIE
MINOR/ CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR
OBSCENE / UNLAW DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON <18 Y
6/29
CARTER, DUVALL DESMOND
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
7/29
CHANCE, REBECCA FAITH
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
8/29
DEWITT, DEMETRICE WILLIE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
9/29
DOLAN, MICHAEL ANTHONY
HOLD FOR SLED
10/29
GILMORE, KRISTEN LYNN
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
DRUGS / MANUFACTURE METH 1ST
11/29
HAWKINS, WILLIS ELY
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
12/29
HINGLETON, ANDREW MANE
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
13/29
HOWELL, RICHARD TYRONE
ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
PUBLIC NUISANCES
14/29
HUTTO, MICHELLE CLAIRE
PUBLIC INTOXICATION
DRINKING IN PUBLIC
15/29
JOHNSON, KARLIAJAH LEVAHCEAK
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
16/29
JORDAN, CHRISTOPHER BRANTLEY
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
17/29
KENNEDY, JAMES BERNARD
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
18/29
LOZANO, OMAR JAVIER
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
LITTERING / LITTERING, NOT MORE THAN 15 LBS.
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 15 BUT LESS THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
19/29
LUCAS, JOHN DRAYTON
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
20/29
MARTIN, DAVID RAY
LOITERING
21/29
MILLER, KEVIN EUGENE
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
22/29
MORENO, JORGE LUIS
HOLD FOR CHARLESTON CO
23/29
PARDUE, WILLIAM MATTHEW
TRAFFIC / PEDESTRIANS ON HIGHWAYS
24/29
PATTERSON, JAMES JOSEPH
HOLD FOR COURT
25/29
PEARSON, JAMES
ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
26/29
PRICE, CHRISTOPHER JAMES
HOLD FOR LCSD
27/29
ROBINSON, ANTONIO
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
28/29
SPRAGGINS, MALACHI NASHAWN
POSSESSION 28G OR LESS MARIJUANA/10G OR LESS HASH 1ST
FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT - 1ST OFFENSE)