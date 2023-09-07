Midlands Mugshots September 6

SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000
3/23
BAREFOOT, DAKOTA EUGENE THOMAS
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR
4/23
BATES, JAMES CHIRSTOPHER
FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT
5/23
BURGESS, BRIAN NICHOLAS
HOLD FOR RCSD
6/23
DHANANI, CHARISME H
HOLD FOR OTHER AGENCY
7/23
ESTEBAN-RANGEL, JHONATHAN
HOLD FOR ICE
8/23
FUENTES-MACHADO, CHRISTOPHER GABRIEL
HOLD FOR OTHER AGENCY
9/23
GRAY, SAMUEL ALEXANDER
HOLD FOR OTHER AGENCY
10/23
HARTZOG, DAVID BELMONT
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
11/23
HUNTER, TEANDRE GERMAINE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE OR RESIST LAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS OR MAKING ARREST
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
12/23
JOHNSON, RUSSELL MARK
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C
13/23
MILES, BEVERLY DIANE
HOLD FOR OTHER AGENCY
14/23
NORRIS, JESSICA IRENE
BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT < $2000
15/23
PATTERSON, YASHAWNUS LEEKAN
ALCOHOL / VIOLATION OF MINI-BOTTLE LAW - 1ST OFFENSE
FAILURE TO OBEY PUBLIC SAFETY OFFICER
16/23
REED, MARANDA LAVERNE
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
17/23
SHABAZZ, JOHN
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW
PUBLIC NUISANCE
18/23
THOMAS-MARTIN, TERRI MICHELE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
19/23
THOMPSON, BRYAN JEROME
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
20/23
TREVINO, EDWARD JR
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
RELIGION / DISTURBANCE OF RELIGIOUS WORSHIP
21/23
WILLIAMS, DANIEL LESTER
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
22/23
WILLIAMS, JORDAN CURTIS
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB