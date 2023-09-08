Midlands Mugshots September 7

DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 1ST OFFE
2/30
CANNON, WILLIE LEE
NEWBERRY CITY ORDINACE FAILURE TO LEAVE UPON REQUEST
3/30
CLARK, DANIELLE ELIZABETH
DOMESTIC / CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCEOF
HOLD FOR OTHER AGENCY
4/30
CONNER, JEFFREY EUGENE
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE 3RD/SUBS
5/30
FERGUSON, TIFFANY MARIE PHYLLIS
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
6/30
GUTIERREZ, WILSON JOEL
HOLD FOR WARRANTS
7/30
HARGETT, SARAH MICHELLE
HOLD FOR HORRY COUNTY
8/30
KEITH, DAVID YATES
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
9/30
KELLY, TAYLOR R
HOLD FOR LCSD
10/30
KERSHAW, DIMETRIUS DAQUAVON
BREACH / OBTAIN SIGN/PROP UNDER FALSE PRETENSE <$2 000
11/30
LAMBERT-THRASHER, ARANTES SABASTIAN
DOMESTIC / VIOLATION OF COURT ORDER OF PROTECTION
12/30
LEEMAN, CAROLANN CARMELLA
HOLD FOR PPP
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
PUBLIC NUISANCE
13/30
MCCLURKIN, TREVON LEMAR
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
14/30
MCLAURIN, DARRIN KING
DOMESTIC / CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCEOF A HIGH AND AGGRAVATE
SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
15/30
NORRIS, RANDALL JOSHUA
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
HOLD FOR CAYCE PD
16/30
PATTERSON, LARRY SCOTT
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
17/30
PATTERSON, TELISA DEE
DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 1ST OFFENSE
18/30
PORTERFIELD, DARREON
HOLD FOR LCSD
19/30
PRINGLE, BYRON LINDELLE
ESCAPE / ESCAPE, ATTEMPTED ESCAPE OR POSSESS TOOLS TO ESCAPE
20/30
PUTNAM, ALYSSA SHIANN
MAGISTRATE BENCH WARRANT
21/30
RICE, VINCENT
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
22/30
ROACH, TROY MICHAEL
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
23/30
ROBINSON, AUSTIN ALLA
HOLD FOR HORRY
24/30
SALLEY, ERIC
LARCENY/PETIT/SIMPLE LARCENY <=$2,000 (ENHANCE 16-1-57)
LARCENY / PETIT, FAILURE TO RETURN VIDEO OR CASSETTE TAPE, V
BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR
25/30
SANCHEZ, ELIAS GALVAN
HOLD FOR LCSD
26/30
SHEPHERD, DAKOTA DOUGLAS
HOLD FOR OTHER AGENCY
27/30
SHIPES, ERIC DALTON
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
28/30
TREGO, TEVIN RICHARD
SEX / SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR, SECOND DEGREE
OBSCENE / UNLAW DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON <18 Y
MINOR/ CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR
29/30
TREVITZ, JAKE WALDEN
TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO
30/30
WILLIAMSON ST CYR, QURRAN LAMONT
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000