Midlands Mugshots September 11

TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01)
HARASSMENT / 2ND DEGREE HARASSMENT
2/21
CROMER, TIMOTHY LAMAR
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
NEWBERRY CITY ORDINACE FAILURE TO LEAVE UPON REQUEST
NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION
3/21
EWELL, JALEN CHRISTOPHER
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
4/21
GONZALEZ, EMILY
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
5/21
HALL, CHERIKA RENEA
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
6/21
JOHNSON, DONALD JOE JR
UNLAWFUL CONDUCT TOWARDS A CHILD
7/21
JOHNSON, JEMAUREA DEONTE
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
HOLD FOR OTHER AGENCY
8/21
JONES, VICTOR ANTHONY
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
DRUGS / POSSESSION OF COCAINE, 1ST OFFENSE
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE
TRAFFIC/OPERATE OR PERMIT OPERATION OF VEHICLE NOT REG OR LI
9/21
MCQUEEN, MICHAEL A
TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C
10/21
MENDEZ, ALBERTO CRUZ
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE LESS THAN .10, 3RD OFFENSE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
HOLD FOR OTHER SCHP
11/21
QUARLES, JESSICA RENEE
HOLD FOR SWANSEA PD
12/21
SEASE, RILEY AARON
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
13/21
SMOAK, CHARLES QUINTON
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
14/21
SUMMERS, ANDREW VERNAN
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
15/21
SUTER, JAMES BURL
SENTENCED IN COURT
VIOLATION OF PROBATION WARRANT
16/21
THOMPSON, FREDDIE ANTWAN
HOLD FOR DUSM
17/21
WASHINGTON, ALAZAEY JIMILLAH JOHNTE
SENTENCED IN COURT
MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT
18/21
WILLIAMS, FRANK TYWAYNE
DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE
19/21
WISE, TROY DURHAM
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
VIOLATION / REMOVING, TAMPERING WITH, ALTERING OR DESTROYIN
FORGERY / FORGERY VALUE < $10000
20/21
WOOD, BOBBY RAY
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
21/21
YOUNG, MESSIAH JOHNSON
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD