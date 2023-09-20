Midlands Mugshots September 19

ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE
VIOLATION OF RESTRAINING ORDER
3/31
BRADLEY, HEATHER ELIZABETH
TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY
4/31
CHANDLER, JOHN HEYWARD
HOLD FOR LCSD
5/31
DALES, JESSIE TERRY
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE
LOITERING
ALCOHOL / DRINKING ALCOHOLIC LIQUORS IN PUBLIC CONVEYANCE UN
6/31
DRAFTS, BRADLY ONEAL
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
7/31
FLOYD, VERDELL DEANDRE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
ATTEMPTED ROBBERY PRINCIPAL OFFENSE
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
CONTEMPT / CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
8/31
GANTT, TAKASHI ROYALE
PUBLIC INTOXICATION
9/31
GAONA, LEOBARDO SAUCEDO
HOLD FOR OTHER AGENCY
10/31
GILLIAM, KENNETH CORNELIUS
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
11/31
GUTHRIE, JORDANE
SEX / SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR, FIRST DEGREE
MINOR/ CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR
OBSCENE / UNLAW DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON <18 Y
12/31
HAMMOND, ISAAC JEFFERY
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
13/31
HARTLEY, KEITH ALLEN
PDC
14/31
JAMES, KESTON
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE