Midlands Mugshots September 20 4 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/22BRAZELL, LILA CHARLENE HOLD FOR OTHER AGENCY 2/22BROWN, TYLER AUSTIN CURRENT HOLD (PENDING CHARGES) 3/22CHISOLM, JAMEL CHRISTOPHER DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST 4/22CORLEY, KAYLIE ANGELA VIOLATION OF PROBATION WARRANT 5/22CRUZ GARCIA, MARIA DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE, RESIST, OR ASSAULT LAW PRISONERS / THROWING OF BODILY FLUIDS BY PRISONER, DETAINEE 6/22DAY, JOHN FITZGERALD GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 7/22HARRIS, CURTIS HOLD FOR WCPD 8/22HAYES, NICHOLAS ANTONIO GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 9/22JORDAN, JASON MATTHEW MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 10/22KEAN, AARON LEE HOLD FOR OTHER AGENCY 11/22MAYS, JAWANZIE LORENZO DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE 12/22MCMICHAEL, ERIC HOLD FOR WCPD 13/22MEDDAUGH, RONALD TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST 14/22ONEAL, PHILLIP BRIAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 15/22PHILLIPS, DESMOND TYRELL HOLD FOR OTHER AGENCY 16/22RIVERS, JAMIQAIN RYSHEEN DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD 17/22SMITH, ZACHARY WADE HARASSMENT / 2ND DEGREE HARASSMENT; PRIOR CONVICTION W/N 10Y TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01) 18/22SPANN, DELMER BRYCE BREACH / BREACH OF TRUST- FRAUD INTENT, LESS THAN $2000 19/22TODD, FLORA BERNASTA HOLD FOR OTHER AGENCY 20/22WEST, LORENZO JAMES HOLD FOR OTHER AGENCY 21/22WILKERSON, GINGER KAYE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 22/22WILLIAMS, KYLE ANDREW TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR\ TRAFFIC / FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE IN MOTOR VE Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest