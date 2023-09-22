Midlands Mugshots September 21

DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
6/18
DENNIS, STEVEN ANTHONY
HOLD FOR OTHER AGENCY
7/18
FALLAW, CYNTHIA ANN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
8/18
GEIGER, STACY DAMON
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
9/18
JOHNSON, ALBERT LEWIS
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
10/18
MACK, JOLEIGH ALEXANDRIA
HOLD FOR LCSD
11/18
MCAULAY, JAROD DOUGLAS
MURDER / ATTEMPTED MURDER
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
12/18
MCMICHAEL, ERIC
DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 1ST OFFENSE
OBSTRUCTING / OBSTRUCTING JUSTICE
13/18
SMITH, GENA AUTRY RENEE
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE
14/18
SMITH, PHILIP DEAN
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE
15/18
STRICKLAND, PRESTON DAKOTA
ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP
KIDNAPPING / KIDNAPPING
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN