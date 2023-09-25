Midlands Mugshots September 23 5 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/21ABBOTT, FLOYD EDWIN MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 2/21ATCHINSON, CRAIG LAVON FORGERY / FORGERY, VALUE LESS THAN $10,000 (ENHANCEMENT PER 16-1-57) GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT 3/21BOONE, TOBY LEE TRAFFIC / PEDESTRIANS ON HIGHWAYS MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 4/21CHATTMAN, COREY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 5/21CHAVIOUS, CASEY WAYNE TRAFFIC / SPECIALIZED VEHICLES - MOPED REGISTRATION REQUIRED TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH TRAFFIC / DRIVING ON SIDEWALK 6/21CONNOLLY, JOSEPH STEPHEN MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE 7/21GONZALEZ, CHRISTOPHER T DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE 8/21GUESS, ERIC MITCHELL TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO 9/21HENDERSON, LEVAR MARKEITH TELEPHONE / UNLAWFUL COMMUNICATION (AFTER 07/20/01) 10/21HOLDEN, WILLIAM DANIEL HOLD FOR LCSD 11/21JENKINS, CLAIR LESLIE LOITERING 12/21LEVER, ISAIAH RANDALE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE 13/21LEWIS, JAHILA JOSEPH DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE 14/21MCCLURKIN, ANGEL PATRICE YVONNE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 15/21MILLER, DEZ`MOND KEON 16/21ROGERS, JOSHUA ANDREW DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE 17/21SMITH, DATRON DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 18/21THAMES, SKYLER FEARN ASSAULT AND BATTERY 3RD DEGREE 19/21TWYFORD, JEREMY ALEXANDER DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 20/21WALKER, MARLAYSIA AJEE` HOLD FOR OTHER AGENCY 21/21WOODALL, ANDREW MICHAEL MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest