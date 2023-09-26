Midlands Mugshots September 25 26 minutes ago ABC Columbia Site Staff, 1/31ADAMS, CHRYSTAL GAYLE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 2/31ALFORD, BRANDON LEE HOLD FOR CHEROKEE CO SO 3/31BONILA, DAVID PETIT LARCENY <$2000 4/31BRADWELL, JESSICA LYNN FAMILY COURT 5/31BROWN, NATHANIEL WALTER FAMILY COURT 6/31CHANEY, CHRISTOPHER SCOTT WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL 7/31CHISOLM, JAMEL CHRISTOPHER WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, 8/31COATES, WALTER EUGENE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 9/31DAY, JOHN FITZGERALD GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT DRUGS/TRAFFIC METH. OR COCAINE BASE >=10G <28G 3RD OR SUB OF 10/31DURAN-ZAVALA, GUSTAVO ANGEL DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE LESS THAN .10, 2ND OFFENSE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST 11/31ECK, PEGGY DARLENE HOLD FOR LCSD 12/31FLEMING, DUSTIN RYAN LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000 13/31HARDING, GEORGE EDWARD DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE 14/31JEFFCOAT, ROY DOUGLAS DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE OBSTRUCTING JUSTICE OBSTRUCTING / OBSTRUCTING JUSTICE 15/31JOHNSON, DARIUS DA MARCUS ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D 16/31KIRKLAND, KEITH WAYNE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 17/31LACONS, MATTHEW TIMOTHY INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 18/31LESTER, WILLIAM JEFFREY GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE 19/31MACK, PRECIOUS CHERI INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 20/31MANN, CASSONDRA DIANE INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 21/31MORTON, WILLIAM CHARLES HOLD FOR LCSD 22/31NELSON, BRANDI L MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT 23/31SHEFFIELD, WILLIAM KEITH MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT FAMILY COURT BENCH WARRANT DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 24/31SMART, JAMEEL TY`SHAWN VEHICLE / USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION FOR TEMP. PURPOS 25/31Stockman, Tiffany DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT BA - 1ST OFFENSE CURRENT HOLD (PENDING CHARGES) 26/31SUTTLES, MEAGAN RENEE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST 27/31URBAN, BENJAMIN JOSEPH HOLD FOR RCSD 28/31WALKER, ANTHONY BLAKE HOLD FOR LCSD 29/31WESTMORELAND, DONNA ANN FAMILY COURT 30/31WHITE, ALONZO MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE 31/31WILSON, SAMUEL ISAAC LEE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest