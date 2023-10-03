Midlands Mugshots October 2

DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
4/20
DAVIS, MICHAEL
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
5/20
DEAN, JOEL ANTHONY
SENTENCED IN COURT
6/20
ELLISON, ALISHIA WAINE
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO REAL PROPERTY >$10 000
TRAFFIC / HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT
7/20
HAGINS, ASHLEY NICOLE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
8/20
HOLMES, BENJAMIN JAQUAN MAURICE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUR
KIDNAPPING / KIDNAPPING
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
9/20
JOHNSON, JAMES MONROE
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 3RD
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV
ANIMALS/ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, OVERWORK 1ST O
10/20
KIMBRELL, ROBERT LEE
MUNICIPAL- VIOLATION OF CAYCE PD
TRAFFIC / PEDESTRIANS ON HIGHWAYS
MUNICIPAL- VIOLATION OF CAYCE
11/20
LEE, HEATHER DANIELLE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
PROVIDING FALSE INFO
TRAFFIC / OPERATING MOTOR CARRIER WITHOUT A REGISTRATION CAR
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH
12/20
LYTES, TERRELL DAWAIJAH
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
13/20
MORENO, JORGE LUIS
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16 1ST
14/20
ROHDE, RYAN WILLIAM
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
15/20
RIVERA-VELEZ, NELSON JOSUE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
16/20
ROBINSON, JILLIAN MAY
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
DRUGS / TRAFFICKING IN METH. OR COCAINE BASE - 10 G OR MORE, BUT LESS THAN 28 G - 2ND OFFENSE
17/20
STEELE, DUSTIN MICHAEL
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
DRUGS / TRAFFICKING IN METH. OR COCAINE BASE - 10 G OR MORE, BUT LESS THAN 28 G - 2ND OFFENSE