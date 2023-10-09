Midlands Mugshots October 8

TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
2/18
CARTER, ANTWON DESHAWN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
3/18
COUCH, BRITTNEY MICHELLE
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
LITTERING / LITTERING, NOT MORE THAN 15 LBS.
4/18
DELAPAZ, ORLANDO BENITEZ
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
5/18
DOMINGO, ROBERTO
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
6/18
EVERETT, CEDRIC L
FAMILY COURT
7/18
FRECHETTE, TYLER JOHN
HOLD FOR LCSD
8/18
GREENE, RICKY ALLEN
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO REAL PROPERTY >$10 000
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
9/18
HALL, LUTRELL NMN
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
10/18
HESTER, WILLIAM DRAKE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
11/18
LITTLE, ANTHONY JOSEPH
HOLD FOR NC DEPT CORRECTIONS
12/18
MARTINEZ-PICHARDO, MAYCOL
HOLD FOR ICE
13/18
MORRIS, ANTIONE MAJEL
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 15 BUT LESS THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
14/18
RAMIREZ, DONILSON MARCONY
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
LITTERING / LITTERING, NOT MORE THAN 15 LBS.
TRAFFIC / DRIVING VEHICLE AT GREATER SPEED THAN IS REASONABLE UNDER CONDITIONS
15/18
TURNER, RACHEL RENA
HOLD FOR PROBATION
16/18
WILLIAMS, WILLIAM COREY
HOLD FOR LCSD
17/18
WRIGHT, TIFFANY NICOLE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
THREAT / THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC EMPLO
COURTS / INTIMIDATION OF COURT OFFICIALS, JURORS, OR WITNESS
18/18
WRIGHT, TIFFANY SHAWNTRELL
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
CHILDREN / UNLAWFULLY PLACE A CHILD AT RISK OF OR CAUSE HARM OR WILLFULLY ABANDON THE CHILD