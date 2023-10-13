Midlands Mugshots October 12 1 hour ago ABC Columbia Site Staff, 1/25ANDREWS, BRIA RENEE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD HOLD FOR OTHER AGENCY 2/25BERRY, JESSICA NICOLE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD 3/25BREAZEALE, ARDEN BLAZE HOLD FOR USC PD 4/25CHASTEEN, CHRISTOPHER JAY HOLD FOR LCSD 5/25CLAYTON, TONYA DENISE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST 6/25COLEMAN, TARAKUS OTAZEO DRUGS / MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C), LSD, AND SCHED. II - 3RD OR SUB. OFFENSE 7/25COLLINS, ARVIN KALE HOLD FOR OTHER AGENCY 8/25DAVIS, CALEB BERYL INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY 9/25HARGROVE, ISHMAN WHITNEY GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 10/25HUTTO, RICHARD BRETT HOLD FOR SWANSEA 11/25JONAS, TRISTAN ANTHONY ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 12/25MARTIN, JACOB WADE HOLD FOR LCSD 13/25MISSOURI, ELIJAH GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY < $2000 14/25MURPHY, JIMMY LEE JR POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME MURDER 15/25PENDER, TYRONE ZEDRICK WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL 16/25POOLE, KAYLA LEE HOLD FOR LCSD 17/25REYES, RICARDO BANDALA RECKLESS DRIVING NO DRIVERS LICENSE - 1ST OFFENSE 18/25ROUSE, JAMAL HASSON LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS BREACH / OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $2,000 OR LESS 19/25RUFF, ZEPHANIAH LOCKSLEY ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 20/25SIMMS, TAISHAUN ALTERICK TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE 21/25SMALLS, CRAIG JAYQUAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 22/25SMITH, BRENTON A DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 23/25TAYLOR, CHRISTOPHER TODD DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 24/25WASHINGTON, CORNESHA NICOLE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000 25/25WEARY, SHANTARA TANSHA DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest