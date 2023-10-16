Midlands Mugshots October 15

DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO RETURN DRIVER'S LICENSE AFTER NOTICE OF SUSPENSION, CANCELLATION OR REVOCATION
TRAFFIC / OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF VEHICLE WHICH IS NOT REGISTERED AND LICENSED.
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH ISSUED
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
3/22
BROWN, TYRELL MALEK
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
4/22
CRUMLEY, NICHOLAS RYAN
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
5/22
EAST-KINSEY, TONUA ANN
HOLD FOR SALUDA COUNTY
6/22
ECK, RANDALL
HOLD FOR LCSD
7/22
BENSON, ESPER ALLEN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE
8/22
HAVIRD, JEFFREY GLENN
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
9/22
HAYES, DRAVEN RICHARD
CHARGE NOT LISTED
10/22
HOUSTON, MICHAEL IRVING
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
11/22
KIDWELL, BRYAN ROBERT
DRUGS / FENTANYL, POSSESSION OF MORE THAN 2 GRAINS - 2ND OFE
DRUGS / TRAFFICK COCAINE, >= 10G OR < 28G, 3RD OR SUBS
DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
12/22
LYLES, TYREEK RAEKWON JAHMEL
TRAFFIC / HIT AND RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
13/22
MCCULLOUGH, ARCHIE KEITH
HOLD FOR OTHER AGENCY
14/22
MOONEYHAM, TAYLOR SHAE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
15/22
MORAN, DEONTE DEVON
HARASSMENT 2ND DEGREE
MAGISTRATE BENCH WARRANT
16/22
RILEY, REGINALD ANTHONY
HOLD FOR LCSD
17/22
SCHLECHTINGER, LINDSEY ELIZABETH
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
18/22
SMALL, DENZELL JAMES
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
19/22
SMITH, DEVON ANDRE
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKEN
20/22
SMITH, RYAN DEBROISE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
21/22
WIGHT, KELLY MARIE
NEWBERRY CITY ORDINANCE RESISTING ARREST / OBSTRUCTION
22/22
WILLIS, VINCENT THOMAS
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD