Midlands Mugshots October 19 3 hours ago ABC Columbia Site Staff, 1/24BELL, DEDRIC M BURGLARY / BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - MINOR / CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR 2/24BOYD, NADIA MINOR / CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR 3/24DAVIDOCK, JEFFREY JOHN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 4/24FORD, KORRAYE DESHAWN SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS DRUNKENESS 5/24GUNTER, AMANDA LEE HOLD FOR LCSD 6/24HYSMITH, BRANDY DENISE GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT 7/24JAMEISON, CHARNELLE DANAE TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR 8/24JERNIGAN, ROY DEAN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 9/24KELLER, LINDSEY DAWN FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT FINANTC / FINANCIAL IDENTITY FRAUD, OBTAINS/RECORDS IDENTIFY FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD >$500 IN SIX MON 10/24LEAP, KYLE WADE WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $10,000 OR MORE HOLD FOR OTHER AGENCY 11/24LLOYD, TRAVIS HARVARD GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 12/24MAYES, JAWANZIE LORENZO (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST 13/24MEADOWS, SANDY KUMAR DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE 14/24MORRIS, KENDAISHIA TEANDRA DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE 15/24MORRIS, TERRY LAMONT (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 16/24RITCH, WAYLON DOUGLAS OBTAIN PROPERTY UNDER FALSE PRETENSE > $2000 < $10000 17/24RICHARDSON, ANNIE LORRAINE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE 18/24RICHARDSON, JUWAN MONTREZ DISORDERLY CONDUCT INTERFERING WITH POLICE RESISTING ARREST 19/24SHARPE, STEVEN WYATT GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB 20/24SIMMONS, JAMIE MED GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT 21/24SMITH, PHILIP DEAN PUBLIC INTOX TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO 22/24ST GERMAIN, GERALD DOUGLAS FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT - 1ST OFFENSE CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED 23/24STEVENS, PERRY BARTON DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE 24/24WHATLEY, KERRY DUI / FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJUR ABUSE / TO INFLICT GREAT BODILY INJURY UPON A CHILD CHILD / CHILD ENDANGERMENT, COMMIT CERTAIN VEHICULAR OFFENSE Today’s Midlands Mugshots Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest