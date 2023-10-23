Midlands Mugshots October 23

Drugs/Possession of less than one gram of meth, or cocaine base, 3rd or Sub. offense
OPEN CONTAINER OF LIQUOR / UNLAWFUL TRANSPORTATION OF ALCOHOLIC LIQUORS
DRIVING UNDER SUSPENSION - 3RD OR SUB. OFFENSE
2/11
PUGH, KEVIN ALLEN JR
SHOPLIFTING > $10000 - 1ST OFFENSE
3/11
THORNBORROW, CODY JAMES
USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE
Drugs / Distribution, etc. of Methamphetamine
RECEIVING STOLEN GOODS < $2000
4/11
HARMON, MICHAEL ANTHONY
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
5/11
REID, MICHAEL STUART
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
6/11
CLARK, TRAVAIS CORNELIUS
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
PEDESTRIAN / PEDESTRIAN, UNDER INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS, UPON HIGHWAY
7/11
RAMIREZ MORALEZ, BONIFILIO
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
LITTERING / LITTERING, NOT MORE THAN 15 LBS.
8/11
TAYLOR, COLE JAMES
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
9/11
COLEMAN, ANTON BERNARD
WEAPONS / POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
10/11
CHURCH, AMANDA
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD >$500 IN SIX MON
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI