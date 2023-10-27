Midlands Mugshots October 26

TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
8/34
DIXON, STANALAND JUSTIN
FRAUD / DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
9/34
DOE, DWAN VALANTINE
SHOPLIFTING <$2000
RESISTING ARREST
10/34
DURHAM, KYLIN
REPORT / FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONY VIOLATION
11/34
FORD, BRITTANY MICHELLE
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
12/34
GAITAN, JUAN GABRIEL ALBREZ
DRIVING UNDER THE INFLUENCE > .16 OR HIGHER - 1ST OFFENSE
13/34
GONZALES ALVARADO, WESLEY-OLALDE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
14/34
HUTCHINSON, THOMAS EDWARD
FINANTC / FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
FINANTC/FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE > $500 IN 6 M
15/34
JACKSON, NICHOLAS ORAN
Hold for SOUTH CAROLINA PROBATION PARDON & PAROLE
16/34
JOHNSON, HAROLD
BREACH / BREACH TRUST FRAUD INTENT,GREATER $2K LESS $10K
17/34
LANCASTER, AYINDE XAVIER
CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)
18/34
LEWIS, NICOLE JOY
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
19/34
MCCARY, FRED CHARLES
HOLD FOR SLED
20/34
MOORE, ANTHONY SCOTT
TELEPHONE / UNLAWFUL USE OF TELEPHONE (AFTER 07/20/01)
21/34
MUNIZ VELEZ, JESUS
HOLD FOR ICE
22/34
NORTHCUTT, RONALD DAVID
SENTENCED IN COURT
23/34
OXENDINE, KAELEIGH MARIE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
24/34
PAYTON, STEVEN TROY
LARCENY / BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000 (ENHANCEMENT PER 16-1-57)
BURGLARY / BURGLARY (NON-VIOLENT) - SECOND DEGREE
25/34
REGO, STEVEN
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
26/34
RICE, DAMIEN TAVARUS
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
DRUGS / MANUF., POSS. OF SCH. IV DRUGS, EXCEPT FLUNITRAZEPAM, WITH INTENT TO DISTRIBUTE - 1ST OFFENSE
27/34
RICKERT, BRETT STANFORD
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
28/34
RILEY, DANA PATRISHA
HOLD FOR OTHER AGENCY
29/34
SCHNURMAN, DAVID A
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
30/34
TERRELL, TAMELA SHARON
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
31/34
VOGT, TYSHON ALIC-ZANDER
FAMILY COURT BENCH WARRANT
32/34
WEILER, JOHN ALBERT
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
33/34
WHETSTONE, TRIMAYNE HAKEEM JASHAWN
HOLD FOR OTHER AGENCY
34/34
WILLIAMS, EUNEATHA ROCHELL
FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT