Midlands Mugshots October 29

DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE
DRUGS / POSSESSION OF COCAINE, 1ST OFFENSE
2/21
AGULIAR CABRERA, GILBERTO
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
3/21
BAKER, CHRISTINA LOUISE
HOLD FOR OTHER AGENCY
4/21
BOYD, RODERICK TODD
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
5/21
CORBIN, MARK EMERY
HOLD FOR WCPD
6/21
FLORES-LLAMAS, ASHLEY
HOLD FOR LCSD
7/21
GANTT, FAITH SUNSHINE
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 2ND OFFENSE
8/21
GEIGER, COURTNEY SHARIF
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE
9/21
GEORGE, PATRICK EUGENE
ANIMALS / ILL TREATMENT OF ANIMALS IN GENERAL TORTURE
10/21
HESTER, STARLA ANN
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
11/21
HIJOM, ANTONIO
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
12/21
MONROY-MARTINEZ, LUIS ALBERTO DE’JESUS
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / FAILURE TO POSSESS REGISTRATION CARD
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
13/21
NABORS, HUNTER DOUGLASS
HOLD FOR OTHER AGENCYLCSD
14/21
PADILLA -YANES, KEVIN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
15/21
RICHARD, STEPHEN MICAEL
FAMILY COURT BENCH WARRANT
16/21
ROUNDTREE, MADISON HOPE
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
17/21
SCHULER, MICHELE JEANETTE
ARSON / ARSON - SECOND DEGREE
HOLD FOR POSS METH
18/21
SMITH, SOLOMON ZACHERIAH
ROBBERY / COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
19/21
SOLORZANO-MEJIA, JAIME ANTONIO
OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOVING VEHICLE)
NO DRIVERS LICENSE - 1ST OFFENSE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT BA - 1ST OFFENSE
20/21
TRAPP, WILLIAM MARSHALL
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BREACH OF PEACE
USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION
21/21
URBINA-MENDEZ, JORGE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 1ST OFFE
TRAFFIC / PASSING UNLAWFULLY(SHIFT CHG LANE IMP/FAIL TO MAIN
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE