Midlands Mugshots October 30

GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $10,000 OR MORE
2/27
BABB, WILLIAM DOUGLAS
FAMILY COURT
3/27
BLACK, HEATHER MARIE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 2ND OFFENSE
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
4/27
BRAZZANOVICH, JESSICA LYNN
NEWBERRY CITY ORDINANCE - SIMPLE ASSAULT
5/27
BYRD, BENJAMIN THOMAS
RAILROAD / TRESPASSING UPON RAILROAD TRACKS
6/27
CLARKE, ZACHARY TAYLOR
HOLD FOR LCSD
7/27
DHANOA, DEVINDER SINGH
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
8/27
FLEMING, STEVE VERNON
TRAFFIC / PEDESTRIANS ON HIGHWAYS
9/27
GEE, STEVEN CARL
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
10/27
GUNTER, KEITH ROBERT
HOLD FOR DV 2ND
11/27
HERNANDEZ CASE, CASSANDRA MARIE
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
12/27
HERNANDEZ-TESAGUIC, ELMER ADOLFO
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
NEWBERRY CITY ORDINACE OPEN CONTAINER
TRAFFIC / STRIKING FIXTURES ON OR ADJACENT TO HIGHWAY - FAILURE TO REPORT
13/27
HOWARD, JONATHAN DANIEL
SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR VIC<16 ACT>14 3RD DEGR
14/27
KEATON, ANGELA DANIELLE
DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 2ND OR
15/27
NORRIS, ZACHARY ZAVON
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
16/27
PARRISH, MICHAEL DAVID
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K
17/27
POUGE, XAVIER DOMINELLE
MUNICIPAL BENCH WARRANT
18/27
PRIESTER, MEDDIKIS EMMANUEL
DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE
19/27
RICHARD, STEPHEN MICAEL
FAMILY COURT BENCH WARRANT
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
20/27
ROUSE, JAMAL HASSON
SENTENCED IN COURT
21/27
SMITH, MARQUISE ZYQUARIUS
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
22/27
SPEAKE, FRED MELTON
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
23/27
TOMBERLIN, AMANDA LEA
FINANTC / FINANCIAL IDENTITY FRAUD, OBTAINS/RECORDS IDENTIFY
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB