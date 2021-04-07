Midlands Mugshots- April 6 Apr 7, 2021 10:50 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/22ADAMS, STEPHANIE NICHOLE TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE DRUGS / POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 2/22AMAN, ROBERT BRADFORD BREACH / BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/22BASKIN, CHRISTINE NICOLE TICKET warrant-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 4/22BATTLE, SULTAN ISLAM TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/22BECKER, ROLAND WILLIAM BURGLARY/BURGLARY - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/22BLASCO, MICHAEL DAMIEN DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/22BODENHAMER, JESSE DEAN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/22CORDER, REX JASON NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 9/22GRIFFIN, JERREL ANTHONY HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/22GUDNASON, BRANDON NOAH BENCH WARRANT (3 COUNTS)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 11/22IGNAT, MADISON LYNN TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/22JONES, DANIEL OWENS ORDINANCE / SOLID WASTE / ACCUMILATION AND STORAGE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/22JORDAN, JAMES BRANDON BREACH / OBTAIN SIGN/PROP UNDER FALSE PRETENSE >$10 000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/22KELLY, NANCY MICHELLE MOORE DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE MUNICIPAL- POSS DRUG PARAPHERNALIA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/22LANIER, ALEXANDER KADE NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 16/22MAYS WISE, DEVONTE KWEISI TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/22PEEPLES, HERNI DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST TRAFFIC / OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/22ROGERS, JAMIE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/22SANTIAGO, DAVID DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16, 1ST OFFENSE DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 20/22SMITH, KEITH DANIEL MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/22WILLIAMS, DERRICK KEJUAN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE -LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/22YARBROUGH, CHRISTOPHER JOSEPH SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS NEWBERRY CITY ORDINACE FAILURE TO LEAVE UPON REQUEST-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Tuesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest