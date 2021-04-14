Midlands Mugshots- April 13

TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY
DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE
POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA (2 COUNTS)
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS >=$2000 <$10000 (2 COUNTS)
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
TRAFFIC / RECKLESS DRIVING (2 COUNTS)
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST (2 COUNTS)
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH
HINDERING OFFICER MAKING ARREST-LEXINGTON CO.