Midlands Mugshots- January 13 Jan 14, 2022 10:53 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/26BEAN, JENNIFER CELESTE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/26BLACK, DEANDRE MALCOLM HOLD FOR OTHER AGENCY HOLD FOR PROBATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/26BOWERS, SHAQUANNA DENISE LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/26BRADFIELD, KACEE SHALAINE MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT (3 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/26BRANNON, TOMAS JASHAWN TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/26BROCK, JESSICA MARIE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/26BROWN, SAMUEL DEMETRIS GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/26FRASCA, CHRISTOPHER MICHEAL JOSEPH Drugs/Possession of less than one gram of meth, or cocaine base 2nd offense Drugs / MDP, Narcotic drugs in Sch. I(b) & (c), LSD, and Sched. II - 2nd Offense-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 9/26GILLESPIE, JAMES AUSTIN HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/26JACKSON, TAMMY TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/26KREHL, RYAN JAMES INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 12/26KYZER, JAMES EDGAR TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST POSSESSION OF DRUG PARA HOLD FOR SPRINGDALE PD-LEXINGON CO. Show Caption Hide Caption 13/26LAWSON, TENELLE MARIE TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/26LINDSAY, JERMAINE NEWBERRY CITY ORDINACE DISORDERLY CONDUCT DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 15/26LYLES TRAVIS CORNELIUS DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 16/26MASON, DERIC MIKEL JAMES TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/26MCDOWELL, THOMAS ERIC MURDER / MURDER KIDNAPPING / KIDNAPPING BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE SEX / SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/26MCIVER, DESIREE COURTNEY DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/26NICHOLS, BRANDON ALLEN LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 20/26SUDDETH, PHILLIP B HOLD FOR LEXINGTON-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/26TUCKER, CHRISTOPHER HANK FAMILY COURT DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 22/26WEATHERLY, BRANDON SCOTT DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST MUNICIPAL- VIOLATION OF CITY ORDINANCE THEFT FROM COIN OPEATED MACHINE (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/26WILLIAMS, CHRISTOPHER DELANO HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/26WILSON, ALBERT EXCEDRIC LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 25/26WILSON, RUSSELL MONORE DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 26/26WINGARD, DUSTIN ALAN HOLD FOR PPP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest