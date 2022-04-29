Midlands Mugshots- April 28 Apr 29, 2022 10:31 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/14BEAUCHAMP, KYLE LEE HOLD FOR DV 3RD-LEXINGTON CO. 2/14BROGLE, RAYMOND FLOYD MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 3/14BROWDER, CHARLES VEHICLE / POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE-LEXINGTON CO. 4/14CLAYTOR, BRANDON MICHAEL MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 5/14GLADDEN, LEVETTE OMEGA MANSLAUGHTER / VOLUNTARY MANSLAUGHTER WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN-LEXINGTON CO. 6/14HAGER, MICHAEL LEE HOLD FOR HORRY CO PROBATION-LEXINGTON CO. 7/14HILDEBRAND, DONALD LEE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA-LEXINGTON CO. 8/14KIRKLAND, TIFFANY RAE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA-LEXINGTON CO. 9/14LYNCH, TREY CURRENT HOLD (PENDING CHARGES)-KERSHAW CO. 10/14MCCORMICK, RUSSELL ALLEN TRAFFIC / EXPIRED VEHICLE LICENSE TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000-LEXINGTON CO. 11/14MCCRAY, DYLAN BLAKE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. 12/14MORGAN, CHADRICK CORNELIUS GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. 13/14PRAYLOW, JOSEPH LEWIS NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION-NEWBERRY CO. 14/14WIDEMAN, DOMONIQUE SADE DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE-NEWBERRY CO. Take a look at Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest