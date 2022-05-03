Midlands Mugshots- May 2

TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C-LEXINGTON CO.
12/18
LAMBERT, JUSTIN MARCUS
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G - 2ND OR SUB. OFFENSE
DRUGS / TRAFFICKING IN METH OR COCAINE BASE - 10 G OR MORE, BUT LESS THAN 28 G - 3RD OR SUB. OFFENSE (FEL., 25Y TO 30Y)
MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT-NEWBERRY CO.
13/18
LEE, HEATHER DANIELLE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
14/18
MYERS, JOSEPH
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO.
15/18
NICHOLSON, CHRISTOPHER SHAWN
HOLD FOR EDGEFEILD-LEXINGTON CO.
16/18
OSPITALE, SAMANTHA LOUISE
HOLD FOR CAYCE-LEXINGTON CO.
17/18
PRATT, TRAVIS SENTEL
VIOLATION OF PROBATION WARRANT (2 COUNTS)-NEWBERRY CO.