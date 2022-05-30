Midlands Mugshots- May 29

DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-NEWBERRY CO.
8/29
DESOTO, TYLER THERON
MALICIOUS / MALICIOUS INJ TO PERSONAL PROP <= $2000-LEXINGTON CO.
9/29
DINNALL, TRISTAN JASPER
HOLD FOR GA-LEXINGTON CO.
10/29
DOUGLAS, TAHEEM UNIQUE RAEKWON
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL-NEWBERRY CO.
11/29
DOUGLAS, TAMARQUIN JAHARD
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION, 1ST OFFENSE
RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $2,000 OR LESS
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL-NEWBERRY CO.
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO.
15/29
GUTIERREZ CEBALLOS, SEBASTIAN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
CHILD / CHILD ENDANGERMENT, COMMIT CERTAIN VEHICULAR OFFENSES W/ MINOR IN VEHICLE (ENHANCE-HALF MAX PENALTY)-NEWBERRY CO.
16/29
MALECKI, MARK KEVIN
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000-LEXINGTON CO.
17/29
MEDLIN, JOSHUA MATTHEW
HOLD FOR ATTEMPTED MURDER-LEXINGTON CO.
18/29
MISIASZEK, TRACY LEE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO.
19/29
MOCK, TIMOTHY NEAL
MUNICIPAL BENCH WARRANT-KERSHAW CO.
20/29
PETTUS, JOSHUA
FORGERY / FORGERY VALUE < $10000-LEXINGTON CO.
21/29
SEAMON, TIMOTHY DELANE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR-LEXINGTON CO.
22/29
SMITH, KEITH DANIEL
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 3RD OFFENSE
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO.
23/29
SMITH, TERRY WAYNE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
24/29
STACEY, DUSTIN W
HOLD POSS CONTROLLED SUB.-LEXINGTON CO.
25/29
THOMPSON, TYLER DWIGHT
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKEN-NEWBERRY CO.
26/29
WELBORN, ROBERT LARKIN
HOLD FOR HIT AND RUN-LEXINGTON CO.
27/29
WILLIAMS, IAN JEREMY
HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO.
28/29
WILLIAMSON, SCOTT GRAHAM
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
29/29
YOUNG, JOE ALLEN
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO.