Midlands Mugshots- June 1

NEWBERRY CITY ORDINANCE - SIMPLE ASSAULT
NEWBERRY CITY ORDINANCE RESISTING ARREST / OBSTRUCTION-NEWBERRY CO.
2/19
CORBETT WILLIAMS, MATTHEW WAYNE
FINANTC/FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE <=$500 6 MO P-LEXINGTON CO.
3/19
CORLEY, CHRISTOPHER BRENT
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO.
4/19
CORNNELIUS, ERIC
HOLD FOR CAYCE PD-LEXINGTON CO.
5/19
CROMER, TIMOTHY LAMAR
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
NEWBERRY CITY ORDINACE FAILURE TO LEAVE UPON REQUEST
NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION
DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO.
6/19
CULP, REBECCA SKY
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 3RD AND SUBS OFFENSE-LEXINGTON CO.
7/19
EDWARDS, JOHNATHON ANTONIO
Offense Violation of Conditions of Parole Supervision-KERSHAW CO.
8/19
GARNER, CHRISTOPHER BLAKE
HOLD FOR SALUDA COUNTY-LEXINGTON CO.
9/19
HENRY, JALYN JEANISHA
TRAFFIC / HIT AND RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
TRAFFIC / FAILURE TO COMPLY WITH LAWFUL DIRECTION OF POLICE, FIREMAN, OR CROSSING GUARD-NEWBERRY CO.
10/19
HICKS, MICHAEL PAUL
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
11/19
JONES, DENNIS LEE
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C-LEXINGTON CO.
12/19
KELLEY, JASON DANIEL
HOLD FOR LEXINGTON COUNTY-LEXINGTON CO.
13/19
LANGFORD, MITCHELL BRADLEY
Bond Revocation-KERSHAW CO.
14/19
MARKO, CAITLYN ROSE
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO.