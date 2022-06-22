Midlands Mugshots- June 21

FRAUD / DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT-LEXINGTON CO.
2/24
DAVIS, LINDSEY BRADY
DRUGS / POSSESSION OF COCAINE, 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO.
3/24
DOAR, SCOTT CHARLES
HOLD FOR IRMO PD-LEXINGTON CO.
4/24
FRAZEE, CHRISTOPHER EUGENE
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD
DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH-LEXINGTON CO.
5/24
GRAY, DAVID LEE
DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO.
6/24
HILL, LAVORIS TRISHAWN
HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO.
7/24
HOFFMAN, ROBERT TYRWICK
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO.
8/24
JENISCH, KRISTIAN NICOLE
SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS
HOLD FOR POSSESION METH-LEXINGTON CO.
9/24
KEMP, AVERY ALLEN
HOLD FOR NONFEAROUS METALS
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
10/24
LOWY, MATTHEW
DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE-KERSHAW CO.
11/24
MINTER, ANTWOINE DEANDREA
(USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
12/24
MULDROW, DONOVAN RAMON
DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST
DRUGS / DISTRIBUTE, SELL, MANUF OR PWID, OF CONT SUB, NEAR
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL-LEXINGTON CO.