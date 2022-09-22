Midlands Mugshots September 21

TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST
HOLD FOR OTHER AGENCY
2/27
BLUFORD, ARTHUR JUNIOR
TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE
3/27
BOCKUS, ANTHONY NICHOLAS
LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY <=$2000
BURGLARY / BURGLARY (VIOLENT) (AFTER 06/20/85) - SECOND DEGR
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTY <$2 000
MAGISTRATE COURT BENCH WARRANT
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
VEHICLE / USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO D
LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K
4/27
BRANHAM, MICHAEL DEWAYNE
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
5/27
BYRD, KAVONTE KIYON
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
6/27
CALDWELL, NATHAN THOMAS
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
MINOR / PURCHASE OR POSSESSION OF BEER OR WINE BY MINOR
CIGARETTE / PUCHASE, ATTEMPT TO PURCHASE OR ATTEMPT TO POSSESS OR POSSESSION OF TOBACCO PRODUCT BY A MINOR (NON-CRIMINAL)
7/27
COURTNEY, EDWARD ARNESS
DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT
LOITERING
8/27
CROMER, JOHN ALBERT
FAMILY COURT BENCH WARRANT -FAILURE TO PAY CHILD SUPPORT