Midlands Mugshots November 10

FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 2ND OR SUB. OFFENSE
FUGITIVE
3/48
ALTMAN, ASHLEY LEIGHANN
No Charges Listed
4/48
BELLAMY, RONNIE
OPERATING MOPED WITHOUT METAL IDENTIFICATION PLATE
MOPED LICENSING PROVISIONS VIOLATION
5/48
BRANTLEY, CENITA SHALIYAH
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
6/48
CAMERON, VICTORIA NICOLE
DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE
SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
7/48
CATOE, ADAM ANDREW
TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
8/48
COOK, JOSEPH EDENS
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
9/48
ELMORE, DONALD JAMES
TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
10/48
DINGLE, MELISSA LORRAINE HARLEY
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
11/48
FEES, BRUCE LAMAR
No Charges Listed
12/48
FRISON, ANTHONY MURECE
Ordinance / Trespass
13/48
GORE, JACKIE I
OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
Ordinance / Careless Operation of a Vehicle
14/48
GRAHAM, JAMES MICHAEL
No Charges Listed
15/48
GRICE, REGERIA MARTINESE
POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
ATTEMPTED MURDER
POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE (28 GRAMS)
Ordinance / Loitering
16/48
GRIFFIN, KAYLA YVONNE
RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 3RD OR SUB. OFFENSE
17/48
GROCCIA, JOHN DAVID
No Charges Listed
18/48
GUNTER, WESTLEY HOWARD
OPERATE VEHICLE WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION - 1ST OFFENSE
DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT B.A. 2ND OFFENSE & SUB OFFENSE
19/48
GUY, SETH EDWARD
SHOPLIFTING UNDER $2,000
20/48
HEMINGWAY, BARRY
No Charges Listed
21/48
HEMINGWAY, WILLIAM EARL
CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FAILURE TO APPEAR
22/48
HOLDEN, ASHLEY CRYSTAL
CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
23/48
HUNT, JAMES ELVIS
PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
24/48
JACKSON, DAQUAN SHYHEEM
Ordinance / Loitering
ACCESSORY BEFORE THE FACT TO A FELONY, GENERAL PROVISION
25/48
JOHNSON, DEVIN LEE
No Charges Listed
26/48
JONES, AUSTIN THOMAS
INVOLUNTARY MANSLAUGHTER
27/48
JONES, TROY ALLEN
No Charges Listed
28/48
LAGOIANNIA, EVAGELOS NMN
HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
29/48
LANGFORD, MARK ELI
MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
30/48
LONG, GAVIN MICHAEL
ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
31/48
LONG, JOSHUA BRUCE
POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
32/48
MANNING, DUANE HENDERSON
POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
RIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
33/48
MARTINEZ, FRANCISCO GARCIA
TOO FAST FOR CONDITIONS
HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY
Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses
34/48
NICHOLSON, CODY TYLER
MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF.
35/48
NICHOLSON, JORDAN ADELINE
DISTRIBUTION, ETC. OF METHAMPHETAMINE, 1ST
36/48
NICHOLSON, KYLE SCOTT
DISTRIBUTION, ETC. OF METHAMPHETAMINE, 1ST
37/48
PRICE, ROBERT JARED
MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
38/48
STILES, KALA ELAINE
POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
39/48
SWEAT, DIASIA CHACOLE
DRIVING UNDER SUSPENSION
OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE
40/48
WHITTAKER, PHILIP GREGG
CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
41/48
MATTHEWS, PHILIP ANTHONY
FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
42/48
MEZO, WILLIAM PIERCE
ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
43/48
MILLER, DARIUS XAVIER
Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF (AFTER 6/7/05)
POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ.
DESTRUCTION OF SEA OATS OR VENUS FLYTRAP PLANT
44/48
MILLER, TAYLOR DUANE
VIOLATION OF PROBATION WARRANT
45/48
PREBEG, MATTHEW WILLIAM
MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
46/48
SMITH, ANTONIO AKEEM
No Charges Listed
47/48
THOMPSON, THOMAS EUGENE
DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000