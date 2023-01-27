Midlands Mugshots January 26

ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
2/23
ATLAS, TEVIN LARAY
FORGERY / FORGERY, VALUE $5,000 OR MORE
3/23
AUTRY, GREGORY ALAN
Warrant: Arrest warrant 2023A2810100056 issued by SC (44-53-375 - DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE); Arrest Date 01/26/2023; Bond - Cash/Surety, $5000.00; Set By Judge Drakeford;
4/23
BELL, SANTANA MARIA
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
5/23
BUGGER, JASON ANDREW
ARSON / ARSON - THIRD DEGREE (EFFECTIVE 06-02-2010)
6/23
CHAPMAN, ANTONIE LATWAN
Description: DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE