Midlands Pup-Shots! February 23

Help find a Midlands Pup in need a forever home courtesy of petfinder.com!

1/10 CUPCAKE- Hound Mix Sumter, SC Vaccinations up to date.

2/10 REBEL- Pit Bull Terrier & German Shepherd Dog Mix Sumter, SC/Vaccinations up to date.

3/10 CRUNCHY— Pit Bull Terrier Lexington, SC/ Vaccinations up to date.

4/10 James, Paisley, & Ivory— American Staffordshire Terrier Mix Irmo, SC- Vaccinations up to date.

5/10 DOOGIE— Rat Terrier Mix Sumter, SC- Vaccinations up to date, spayed / neuteredfordchevy



6/10 BENTLEY— Great Pyrenees & Labrador Retriever Mix Gilbert, SC- Vaccinations up to date.

7/10 TEDDY— Chocolate Labrador Retriever & Terrier Mix Irmo, SC- Vaccinations up to date.

8/10 SKY—Rottweiler York, SC Vaccinations up to date.

9/10 CHEVY— Great Pyrenees & Labrador Retriever Mix Gilbert, SC- Vaccinations up to date.

10/10 FORD—Great Pyrenees & Labrador Retriever Mix /Gilbert, SC- Vaccinations up to date.





















Help find a Midlands Pup in need a forever home courtesy of petfinder.com!