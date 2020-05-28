Midlands Mugshots for May 27th May 28, 2020 7:10 AM EDT , BRYANT, TABITHA ANN BRYANT, TABITHA ANN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT LEXINGTON COUNTY Show Caption Hide Caption CHRISTOPHER LLOYD WILLIAMS CHRISTOPHER LLOYD WILLIAMS EDESTRIAN / PEDESTRIAN, UNDER INFLUENCE OF ALCOHOL OR DRUGS, UPON HIGHWAY NEWBERRY COUNTY Show Caption Hide Caption AIKEN, KENDALL MAURICE AIKEN, KENDALL MAURICE PETIT LARCENY <$2000 KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption CLYBURN, GRAYSON BROOKER CLYBURN, GRAYSON BROOKER GRAND LARCENY > $2000 BUT < $10000 KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption GILLEO, DAVID WOOD GILLEO, DAVID WOOD PUBLIC DISORDERLY CONDUCT KERSHAW COUNTY Show Caption Hide Caption Midlands mugshots for May 27th Categories: mugshots ShareFacebookTwitterPinterest