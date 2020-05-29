Midlands Mugshots for May28th

JOHNSON, CHRISTOPHER MICHAEL
TRAFFIC / UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
FAILURE TO OBEY POLICE
INTERFERING WITH POLICE
DRUG PARA
LEXINGTON COUNTY
DICUS, JOHNATHON TYLER
BURGLARY / BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) -
LARCENY / GRAND LARCENY, VALUE MORE THAN $1,000 BUT LESS THA
PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV
LEXINGTON COUNTY
MAYBIN HORACE RASHAD
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
TRAFFIC / DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
LITTERING / LITTERING, NOT MORE THAN 15 LBS.
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
DRUGS / POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUB. OFFENSE
NEWBERRY COUNTY
WHITE, BENJAMIN JOSEPH
SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 2ND DEGREE
SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 3RD DEGREE
SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 3RD DEGREE
SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 3RD DEGREE
SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR 2ND DEGREE