Midlands Mugshots for July 28th

CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE
ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKEN
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TRAFFIC / OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF VEHICLE WHICH IS NOT REGISTERED AND LICENSED.
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS
NEWBERRY COUNTY