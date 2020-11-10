Midlands Mugshots- November 9 Nov 10, 2020 10:42 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/20AUSTIN, SAM BATES SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/20BATCHELOR, JERRY ROGER ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/20CAMPBELL, KATHLEEN DESMOND DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 2ND OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/20DAVIS, MICHAEL ANDRE TRAFFIC / FAILURE TO DIM LIGHTS TRAFFIC / VIOLATION OF BEGINNER PERMIT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/20FITZGERALD, MICHELLE LEE MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/20GALLMAN, DEXTER TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/20GLADDEN, JOSHUA MURDER / ATTEMPTED MURDER WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/20GOODE, ANTWAN DWIGHT INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 9/20JONES, FRANK ALEXANDER TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/20LEE, JOEY SCOTT ORDINANCE / SOLID WASTE / ACCUMILATION AND STORAGE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/20LOPEZ, JESUS LOITERING-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/20LYLES, ADAM WAYNE (44-53-375 - DRUGS / POSSESSION OF LESS THAN ONE GRAM OF METH. OR COCAINE BASE, 1ST OFFENSE)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 13/20MORRIS, SHAQUAN RAKEEM SENTENCED IN COURT NEWBERRY CITY ORDINACE DAMAGING PROPERTY NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 14/20MYERS, MICHAEL ANTHONY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/20PERRY, GARRY DARNELL MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/20PHILLIPS, STACY MICHELLE DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/20SMITH, DANIEL ROBERT DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/20STEELE, LARRY RAY MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/20SYNREX, DAVID WAYNE Larceny / Grand Larceny value more than $2000 but < $10K-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/20WEAVER, ERNEST S III (11111 - CURRENT HOLD (PENDING CHARGES))-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption Check out Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest