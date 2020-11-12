Midlands Mugshots- November 11 Nov 12, 2020 10:52 AM EST Mike Olson, 1/29ALEXANDER, ELISABETH DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/29BISHOP, KATHY (56-5-2930 - DRIVING UNDER THE INFLUENCE > .16 OR HIGHER - 1ST OFFENSE)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 3/29BOMAR, MALCOLM TANNER TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/29BURKETT, JOSHUA JA`CELL TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/29COMSTOCK, APRIL JOY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/29COUTINO BORRAZ, IVAN ROSEBERG DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/29CROWDER, RACHEL FAITH DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/29CUSHMAN, AMANDA NICOLE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/29DOWDELL, DAVID LEE DISORDERLY CONDUCT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/29ELMORE, ANGELA DELORIS CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI Children/Legal custodian unlawful neglect of child or helple SEX / PROMOTING THE PROSTITUTION OF A MINOR-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/29EVANS, CRYSTAL HOPE POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 12/29FLEMING, JONATHON S TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/29FLOWERS, MACKENZIE ANNE DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 14/29HERRON, CURTIS PAUL HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/29JETER, STEWART DALE HOLD FOR PPP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/29JIMENEZCARREON, JUAN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, .10 BUT LESS THAN .16 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/29KEMP, AVERY ALLEN DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/29LEVAN, SARA ANN HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/29MILES, BRET ALLEN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/29MITCHUM, SHAWN MICHAEL FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/29SCIRCLE, DAVID SCOTT DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/29SORENSEN, ERIK IVAR SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/29TESENIAR, KELLY MAC NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 24/29TOLAND, ERIC LEON TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 25/29TURNER, JASON EDWARD DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 26/29WADE, SALLY KRISTEN MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO REAL PROPERTY <$2 000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 27/29WATSON, ADRIANNA PAIGE LOTTERY / INTENT TO DEFRAUD, COUNTERFEIT GAME TICKETS; ALTER ( 2 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 28/29WHITE, DAVID MARSHALL DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 29/29WILSON, STEVEN ALONZO DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Wednesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest