Midlands Mugshots: November 15

DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE
DRUGS / POSS. OF 28G (1 OZ) OR LESS OF MARIJUANA OR 10G OR LESS OF HASH - 1ST OFFENSE
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO.
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED
WEAPONS / POSSESSION OF FIREARM OR AMMUNITION BY PERSON CONVICTED OF VIOLENT FELONY
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL; STOLEN PISTOL-NEWBERRY CO.