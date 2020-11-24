Midlands Mugshots- November 23 Nov 24, 2020 10:32 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/15BETHUNE, DOMINIQUE LAMONT POSSESSION OF PARAPHERNALIA TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/15BUSH, MIKKEL DEMOND (11111 - CURRENT HOLD (PENDING CHARGES))-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 3/15FULTZ, DEVARELL JAMES HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/15HAYGOOD, JOSE CEDEAK ANTONIO MURDER / ATTEMPTED MURDER (2 COUNTS) ROBBERY / ATTEMPTED ARMED, OR ALLEGEDLY ARMED, ROBBERY MURDER / MURDER WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/15HUMAN, NELSON OLIVER POSS. OF DRUG PARAPHERNALIA-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/15OWENS, SAMANTHA REGINA HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/15PARSONS, SHANNON JANE (HOLD FOR ANOTHER JURISDCTION)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 8/15SARVIS, ANTHONY ABBOTT (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/15ST. GERMAIN, GERALD DOUGLAS (16-17-410 - CRIMINAL CONSPIRACY) (16-13-30 - GRAND LARCENY > $2000 BUT < $10000) (16-11-325 - COMMON LAW ROBBERY STRONG ARM ROBBERY)-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 10/15STOUT, JAMES AARON DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/15STURKIE, SCOTTY RAY HOLD FOR CAYCE PUBLIC SAFETY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/15THOMPKINS, COURTNEY CHEREYSE SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/15TINDAL, GRAHAM LESTER LCSD HOLD FOR DV 2ND-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/15WILLIAMSON, AJHA SIMONE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/15WILSON, GERALD LEE TRESPASSING / ENTRY ON ANOTHER`S PASTURE OR OTHER LANDS AFTE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest