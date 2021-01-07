Midlands Mugshots- January 6

ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH
TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, SUSPENDED FOR DUI 3RD/SUBS-LEXINGTON CO.
(56-5-1520 - SPEEDING 16 - 24 MPH OVER THE SPEED LIMIT)
(56-5-750 - FAILURE TO STOP FOR BLUE LIGHT - 1ST OFFENSE)
(56-5-2920 - RECKLESS DRIVING)
(44-53-370 - POSSESSION 28G OR LESS MARIJUANA/10G OR LESS HASH 1ST)
(56-5-2947 - CHILD ENDANGERMENT VEHICLE (MINOR))
(16-11-700 - LITTERING < 15LBS OR 27 CUBIC FEET - 1ST OFFENSE)
(61-4-110 - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOVING VEHICLE)
(56-5-950 - DISREGARD A TRAFFIC SIGNAL)-KERSHAW CO.