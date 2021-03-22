Midlands Mugshots- March 21

DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE
OPEN CONTAINER OF LIQUOR / UNLAWFUL TRANSPORTATION OF ALCOHOLIC LIQUORS
POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
THROW BODILY FLUIDS ON EMPLOYEE BY PRISONERS
THREATENING LIFE PERSON OR FAMILY OF OFFICIAL-KERSHAW CO.
DRUGS/TRAFFIC COCAINE 28G OR MORE BUT <100G-1ST OFF
DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE LESS THAN .10, 2ND OFFENSE
TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR
TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO.