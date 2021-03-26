Midlands Mugshots- March 25 Mar 26, 2021 11:04 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/25BARRON, EBONY SHENTELL DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE TRAFFIC/UNINSURED MOTOR VEHICLE FEE VIOLATION 1ST OFFENSE RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000 TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/25BLACKWELL, SEMAJ ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 2ND DEGREE (3 COUNTS) CONTEMPT / CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/25DANGERFIELD, LAUREN MICHELLE DUI / FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DEATH RESULTS-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/25DUKES, DOMINIC MAURICE ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/25FLEMING, CHEALTSY REHANNE PETIT LARCENY <$2000-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 6/25HALLAMON, FREDRIKA ANTONIO DRUGS/MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF METH, 1ST OFFENSE RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/25HARLEY, DENNIS LAMONT HOLD LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/25HOBBS, WEENA LEILANI HOLD FOR LTPD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/25JEFFCOAT, ROBERT PATRICK ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/25JOHNSON, LOREE MARIETTA TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/25LANDERS, KEVIN RUSSELL DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE LESS THAN .10, 2ND OFFENSE TRAFFIC / HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/25NOVAK, JIM LARCENY / BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 13/25OSBORNE, COURTNEY PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/25PHILLIPS, STANLEY DAMOND DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV (2 COUNTS) DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/25PRICE, FRANKLIN HOLD FOR HORRY CO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/25ROBERTS, BOBBIE LEIGH Children/Legal custodian unlawful neglect of child or helple-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/25ROBINSON, TONY TRAFFIC/DUS LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE HOLD FOR CAYCE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/25RYAN, AUSTIN DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE TRAFFIC/HIT/RUN, ATT. VEHICLE, DUTIES OF DRIVER INV PROPERTY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/25SUGGS, MATTIE IRENE ASSAULT / ASSAULT AND BATTERY 1ST DEGREE WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/25THOMAS, ELIJAH TAHIR ROBBERY/ARMED ROBBERY, ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WP-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/25THOMPSON, EMILY ANNE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE RSG / RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN $2,000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/25THOMSON, AUSTIN BAILEY PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/25TUCKER, JOSHUA KENNETH DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 24/25VANBUREN, MATTHEW MARTIN HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 25/25WILSON, MAX EARL HOLD FOR LCSD PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Thursday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest