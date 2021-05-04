Midlands Mugshots- May 3 May 4, 2021 10:55 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/24BRAZIER, CLIFFORD ALAN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/24CARD TURNER, CANDIDA MAE VEHICLE / USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION FOR TEMP. PURPOSE ONLY, UNCONNECTED TO OTHER CRIME-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/24CASHION, CONRAD LUKE PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROBATION, PAROLE OR SUPEV-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/24CLAYTON, TIFFANY DENISE SENTENCED IN COURT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/24DAVIS, DARIUS TYLER SENTENCED IN COURT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/24DEWITT, VICTOR EUGENE SENTENCED IN COURT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 7/24GARY, RANDEVIS JAMAR INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/24GAY, SHA QUAN NYRIK GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/24HARMON, RISHAWN TERRELL NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 10/24HARTNESS, LAUREN ELIZABETH HOLD FOR SPRINGDALE PD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/24JOHNSON, ISAIAH MONTRICE ROBERT NEWBERRY CITY ORDINACE DAMAGING PROPERTY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 12/24LEWIS, CHRISTOPHER JOSEPH DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE LESS THAN .10, 2ND OFFENSE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/24MASON, CRYSTAL MARIE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE .16 OR HIGHER, 1ST OFFENSE CHILD / CHILD ENDANGERMENT, COMMIT CERTAIN VEHICULAR OFFENSE ALCOHOL / TRANSPORT ALCOHOL IN MOTOR VEHICLE WITH SEAL BROKE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/24MIHALIK, JOSEPH RYNE VIOLATION OF PROBATION WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 15/24MILLER, CHRISTOPHER ALLEN DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/24NANCE, ODERRIOUS DAVONTE GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT (2 COUNTS)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 17/24PONDER, MICHAEL ALLEN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/24ROBERTSON, CHRISTOPHER BRYON NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 19/24ROBINSON, ELAJUWON DAVONE NEWBERRY CITY ORDINACE DAMAGING PROPERTY-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 20/24SIMPSON, WILSON NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 21/24SMITH, JACQUELINE DEANNE HOLD FOR LEXINGTON COUNTY SHERIFF`S DEPT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 22/24SPIRES, CHASE NICHOLAS DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 1ST DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 23/24SUMTER, SAMUEL ODELL SENTENCED IN COURT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 24/24WILLIAMS, TASHAWN DAHEEM HOLD FOR LEXINGTON COUNTY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Check out Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest