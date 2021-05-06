Midlands Mugshots- May 5

ASSAULT / ASSAULT & BATTERY OF A HIGH & AGGRAVATED NATURE
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SENTENCED TO LIFE WITHOUT PAROLE OR DEATH
ROBBERY / ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED WITH A DEADLY WEAPON
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SENTENCED TO LIFE WITHOUT PAROLE OR DEATH
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
ASSAULT / ATTEMPTED MURDER
CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED-NEWBERRY CO.