Midlands Mugshots- June 15

KIDNAPPING / KIDNAPPING (4 COUNTS)
BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
WEAPONS / POSS. WEAPON DURING VIOLENT CRIME, IF NOT ALSO SEN
WEAPONS / POSSN OF FIREARM OR AMMO BY PERSON CONV OF FELONY
WEAPONS / UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL-LEXINGTON CO.
TRAFFIC / FAILURE TO APPEAR AS REQUIRED BY UNIFORM TRAFFIC C
LARCENY / LARCENY OF BICYCLES, VALUE LESS THAN $1000
MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO.
INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY
TRAFFIC / SPEEDING, MORE THAN 25 MPH OVER THE SPEED LIMIT
CARRYING PISTOL UNLAWFULLY PROHIBITED
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO.