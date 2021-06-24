Midlands Mugshots- June 23

POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
METALS / UNLAWFUL TRANSPORTATION / POSSESSION OF NONFERROUS METALS IN VEHICLE, 1ST OFFENSE (2 COUNTS)
DRUGS/ DISTRIBUTION, ETC. OF METHAMPHETAMINE, 3RD OR SUB. (EXCLUDES MANUFACTURING METH; SEE CDR CO-NEWBERRY CO.
POSSESSION OR USE OF DRUG PARAPHERNALIA
METALS / UNLAWFUL TRANSPORTATION / POSSESSION OF NONFERROUS METALS IN VEHICLE, 1ST OFFENSE (2 COUNTS)
DRUGS / DISTRIBUTION, ETC. OF METHAMPHETAMINE, 1ST (EXCLUDES MANUFACTURING METH; SEE CDR CODE 3776)-NEWBERRY CO.
GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEA
TRAFFIC / USE OF LICENSE PLATE OTHER THAN FOR VEHICLE WHICH
TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO.
DRUGS / MANUF., POSS. OF OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE, W.I.T.D. - 1ST OFFENSE
WEAPONS / SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL; STOLEN PISTOL-NEWBERRY CO.