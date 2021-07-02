Midlands Mugshots- July 1

DRUGS / TRAFFICKING IN ICE, CRANK OR CRACK - 28 G OR MORE, BUT LESS THAN 100 G - 2ND OFFENSE
DRUGS / POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUB. OFFENSE
DRUGS / TRAFFICKING IN HEROIN, MORPHINE, ETC., 28 G OR MORE-NEWBERRY CO.
TRAFFIC / SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEED LIMIT
OPEN CONTAINER (ALCOHOL)
DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
ID / IDENTITY FRAUD TO OBTAIN EMPLOYMENT OR AVOID DETECTION BY LAW ENFORCEMENT-NEWBERRY CO.
TRAFFIC / FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
RESISTING / RESISTING ARREST; OPPOSE OR RESIST LAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS OR MAKING ARREST
ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
FORGERY / FORGERY, VALUE LESS THAN $10,000-LEXINGTON CO.