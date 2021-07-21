Midlands Mugshots- July 20 Jul 21, 2021 11:11 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/17BUTLER, KEVION WESLY ISAIAH GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/17CHAVIS, MASON DISORDERLY / PUBLIC DISORDERLY CONDUCT LOITERING-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/17CHAVIS, RUDOLPH JERMAINE LARCENY / PETIT, FAILURE TO RETURN VIDEO OR CASSETTE TAPE, V-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/17CLYBURN, HUNTER RIVERS DRUGS/POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. SCHED. I TO V - 1ST HOLD FOR LEXINGTON COUNTY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/17COOPER, FLOYD LEE DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE ALCOHOL / OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/17GOLDNER, TREVOR DUFF DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/17HASKINS, TEVON DEAN GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/17JORDAN, DEVIN JAMES Larceny / Grand Larceny value more than $2000 but < $10K GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/17KICKBUSH, JUSTIN SCOTT DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10 1ST OFFENSE DRUGS/SIMPLE POSS MARIJUANA <=28G (1 OZ) OR <= 10G HASH 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/17LAWRENCE, SARA MARIE DRUGS / TRAFFICKING IN METH. OR COCAINE BASE - 10 G OR MORE, BUT LESS THAN 28 G - 1ST OFFENSE MAGISTRATE'S COURT BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 11/17MCPHERSON, BRITNEY LEIGH (USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/17PONCE, ALEXIS MARIE DRUGS/MANUF, POSS. OTHER SUB. IN SCH. I, II, III OR FLZM 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/17PRESSLEY, TAURUS TAURAZSE HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/17ROBINSON, HENRY HOWARD NEWBERRY CITY ORDINACE PUBLIC INTOXICATION-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 15/17TRAMMELL, GRADY LEEJOHN LARCENY / PETIT OR SIMPLE LARCENY - $2,000 OR LESS (ENHANCEMENT PER 16-1-57)-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 16/17TURNER, LARRY EDWARD MAGISTRATE / VIOLATION OF RESTRAINING ORDER ISSUED IN MAGIST HARASSMENT / 2ND DEGREE HARASSMENT; PRIOR CONVICTION W/N 10Y-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/17WEATHERS, STEVE GLENN FAIL TO RETURN RENTED OBJECTS >= $10,000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Tuesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest