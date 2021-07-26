Midlands Mugshots- July 25

ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MALICIOUS / MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY, INJURY VALUE $2,000 OR LESS
TRAFFIC / STOPPING; STANDING; PARKING PROHIBITED ON STATE HIGHWAY (AFTER 06/30/2008)-NEWBERRY CO.
DRIVING UNDER THE INFLUENCE WITHOUT B.A. 2ND OFFENSE
POSSESSION OTHER CONTROLLED SUBSTANCE IN SCHEDULE I TO V - 1ST OFFENSE
DRIVING UNDER SUSPENSION - 1ST OFFENSE
FAILURE TO RETURN DRIVERS LICENSE AFTER SUSP
OPEN CONTAINER OF LIQUOR / UNLAWFUL TRANSPORTATION OF ALCOHOLIC LIQUORS
FAILURE TO DIM HEADLIGHTS
POSSESSION OF MORE THAN ONE DRIVERS LICENSE-KERSHAW CO.