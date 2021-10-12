Midlands Mugshots- October 11 Oct 12, 2021 10:56 AM EDT ABC Columbia Site Staff, 1/21ALLISON, ALEX WESLEY DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 2/21CAIN, DENYELLE DENISE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD TRAFFIC / HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TR-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 3/21DAVIS, ANTHONY GAIL MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 4/21DAY, ARCHIE DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 5/21DECKER, ROBERT EARL DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE, 2ND DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 6/21DOUGLAS, JORDAN KYLE ASSAULT BATTERY 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/21HARMON, MICHAEL ANTHONY SHOPLIFTING / SHOPLIFTING, VALUE $2,000 OR LESS-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 8/21HERRON, JEREMY JASON FORGERY / FORGERY VALUE < $10000 FINANTC / FINANCIAL IDENTITY FRAUD, OBTAINS/RECORDS IDENTIFY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/21LEE, HEATHER DANIELLE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/21LEWIS, SHANNON DWAYNE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE HOLD FOR LCSD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/21MATTICK, VICTORIA FRANCES HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/21MURILLO, JAYME KEATON HOLD FOR OTHER AGENCY-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/21RICE SIMMONS, LAKESHIA M REPORT / GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE D GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/21RICHARDSON, STEVEN WILLIAMS MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/21SAMUEL, DEXAVIER AUBRE ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/21SHOPE, JUSTIN NEAL MUNICIPAL BENCH WARRANT-KERSHAW CO. Show Caption Hide Caption 17/21SMITH, SAMMIE LEE DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 18/21TAGER, BRANDON MICHAEL HOLD FOR LEXINGTON PD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 19/21THOMPSON, OMAR HOLD FOR IRMO PD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 20/21ZINSER, JEFFREY LOUIS FAMILY COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 21/21ZORN, JOHN CHASE GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Monday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest