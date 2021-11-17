Midlands Mugshots- November 16 Nov 17, 2021 10:42 AM EST ABC Columbia Site Staff, 1/18AMMONS, MARK KEVIN DOMESTIC / DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE- NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 2/18HILLER, MICHAEL LEON DUI / DRIVING UNDER THE INFLUENCE, LESS THAN .10, 1ST OFFENSE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 3/18MILLS, HOLLY DENISE GENERAL SESSIONS BENCH WARRANT-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 4/18ROACH, DARRYL BERNARD TRAFFIC / FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES DUS / DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE TRAFFIC / FAILURE TO RETURN DRIVER'S LICENSE AFTER NOTICE OF SUSPENSION, CANCELLATION OR REVOCATION-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 5/18WISE, ROBERT INMATE HELD FOR ANOTHER AGENCY ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE-NEWBERRY CO. Show Caption Hide Caption 6/18STURKIE, JODI BRICE HOLD FOR LCSD METH GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 7/18RICARD, ADAM GERALD MAGISTRATE COURT BENCH WARRANT MAGISTRATE/MUNICIPAL COURT BENCH WARRANT- LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 8/18POOL, BRANDON TYLER HOLD FOR PROBATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 9/18MOONEY, LAUREN ELAINE DRUGS/POSSESS < ONE GRAM OF METH. OR COCAINE 1ST OFFENSE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 10/18MAHER, MARION HENRY SHOPLIFTING/ENHANCE FOR 3RD OR SUB. OFFENSE. VALUE <=$2000-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 11/18KELLEY, TANYA LEEANNA USED BY PPP ONLY) PROBATION / VIOALTION OF TERMS OF PROB (2 COUNTS) DRUGS / MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC. OF COCAINE BASE, 1ST GENERAL SESSIONS COURT BENCH WARRANT-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 12/18JIVERS, JEREMY FRANK BURGLARY / BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) -LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 13/18JAMEISON, CHARNELLE DANAE TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 14/18IACONO, DANIEL JOSEPH TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION NOT SUSPENDED FOR DUI 3RD TRAFFIC / DRIVING VEHICLE AT GREATER SPEED THAN IS REASONABLE-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 15/18HORVATH, RAYMOND EDWARD BURGLARY / BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE LARCENY / GRAND LARCENY VALUE MORE THAN $2000 BUT < $10K CONSPIRACY / CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFI (2 COUNTS)-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 16/18COFFEY, RUSSELL LOYD TRAFFIC/DRIVING UNDER SUSPENSION, NOT SUSPENDED FOR DUI 1ST-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 17/18CHIADO, RANDALL BLAKE HOLD FOR PROBATION-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption 18/18BOYD, DASHAWN KARON TRESPASSING / ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO-LEXINGTON CO. Show Caption Hide Caption Take a look at Tuesday’s Midlands Mugshots. Categories: mugshots Tags: Midlands Mugshots ShareFacebookTwitterPinterest